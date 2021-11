Carencia de Agua Baja la Producción de Corderos en la Zona Sur del País

La provisión para las fiestas de fin de año va a ser menor a otras temporadas. Hay más corderos que chivos y ya se habla de costos más altos.

La sequía que perjudica a parte importante del territorio Sur rionegrina y, que en varias regiones se les suma las plagas, ponen en jaque la producción chivitos y corderos y la supervivencia de los ovinos y caprinos adultos.

El 2021 se viene presentando como un año especialmente “seco” con pocas precipitaciones y las perspectivas climáticas no son alentadoras. Las nevadas del invierno apenas alcanzaron a pintar de blanco el suelo en los sectores más elevados, y las lluvias de otoño y primavera no alcanzan a asegurar la suficiente humedad para la producción de forraje y agua para tomar. A ello se le suma una época que se viene presentando bastante variable.

En el último mes, han sido registradas fuertes heladas, neviscas, temperaturas para la actualidad del año y la existencia del intenso viento que a lo largo de los últimos días castigó intenso a una región que viene siendo hostigada por el elemento climático a partir de ciertos años.

Los productores, viven con gran inquietud el caso debido a que afecta en forma negativa en la crianza de los corderos y chivitos, que por dichos días permanecen naciendo, y en el futuro de los animales adultos. Y las perspectivas no son alentadora.

Como una buena forma de encontrar una alternativa para el sabor, se puede consumir carne de cabrito, que se pueden conseguir ya en cantidad desde algún frigorífico mayorista de cabrito.

La provincia de Flujo de agua Negro cuenta con un stock ovino y caprino cercano a 1,5 millones de cabezas y el 90% lo centra la Zona Sur. Este año, en esta región, las lluvias y nevadas fueron bastante desiguales. En el este, se llevan registrados bastante más de 300 milímetros de lluvia y en centro, el promedio apenas supera los 100, según datos aportados por campesinos. En el área de pre cordillera y cordillera, los registros de lluvias y nevadas además se localizan por abajo de la media anual.

Carlos Calfuquir, productor de Los Menucos, quien funciona en la Secretaría de Producción de aquel municipio, calificó como “dispares” los registros de precipitaciones. Detalló que los campos localizados en el sector oeste “atraviesan una situación más compleja” que los del este y adelantó que si no llueve anterior a fin de año, “vamos a tener un verano bastante complicado”.

En relación a los corderos y chivitos para las fiestas navideñas aseguró que “desde hace ciertos años la producción caprina viene mermando mucho y básicamente no hay chivitos. Y referente a los corderos, no pienso que tengamos la oferta de últimos años. Por cierto, no hubo para el Día de la Mamá, una fecha que en últimos años marcaba el principio de las ventas”.

La Cooperativa Ganadera Indígena de Jacobacci, nuclea a unos 200 pequeños productores dispersos en una extensa región de centro oeste de Flujo de agua Negro y el norte de Chubut. Su mandatario, Carlos Mardones, coincidió con Calfuquir en la disparidad de lluvias y nevadas, cuyos registros se sitúan bastante por abajo de la media anual. “Hay regiones que permanecen más complejas que otras. El gran problema que poseemos es que no hay forraje natural.

En la actualidad, en algunas ocasiones vemos que hay corderos y chivitos, sin embargo no comprendemos cómo van a esta para fin de año. Ya hace ciertos años, a lo largo de las fiestas navideñas, esta cooperativa comercializa corderos y chivitos en Bariloche, Las Grutas y el Elevado Valle. “Hoy saber cuantos animales vamos a tener accesibles para comercializar, es incierto. Lo que iremos a saber al instante de sacarlos del campo.

Quizá haya ciertos corderos gigantes, sin embargo delgados. El caso viene complicada. Además en ciertos sitios, como Sierra del Medio y La Salina, -ubicado en cercanías del Paralelo 42- el puma está realizando mucho daño”, añadió.

El ser humano comparó los comportamientos de las chivas y ovejas madres en el momento de amamantar.

“Si la chiva siente que la carencia de alimento y su historia está en peligro, aborta o al instante de nacer deja la cría. La oveja no. Trata de criar al cordero aun cuando ella se encuentre débil. Y frecuentemente pasa que se fallece la mamá y la cría” detalló.

A diferencia del 2019, donde las intensas nevadas provocaron el deceso de centenares de animales en la vasta jurisdicción de Comallo, este año se muestra secó y con un clima bastante variable. “Hace menos de un mes, en plena parición, se registraron heladas y escarchillas que mataron corderos y chivitos recién nacidos” indicó con gran inquietud el secretario de Producción del municipio de Comallo, Saúl Muñoz. Aseguró que “el año viene difícil.

Muchas chivas malparieron. Los animales permanecen bastante delgados. En ciertos sectores se permanecen falleciendo madres y crías”.

En el este del territorio Sur, la contracara a la sequía la da un registro de lluvias que excedió los 300 milímetros, garantizando exuberante pasto y agua para los animales. No obstante, el progreso de las plagas, como el zorro colorado y, primordialmente el puma, viene castigando intenso a los productores ya hace diversos años. “En cuanto a lluvias venimos realmente bien este año. Las pariciones son buenas.

Una vez que llegue el instante de las señaladas, en el último mes del año, vamos a ver que porcentaje de corderos y chitivos hay. El problema de depredación es cada vez más grave. Estimamos que la proporción de corderos y chivitos, estará en la media de los últimos años. Esperemos” sostuvo la ingeniera agrónoma Miriam López, quien lleva a cabo como técnica del Programa Regional Ganadero del Ente de Desarrollo del territorio Sur, en Valcheta, y consejera a la Cooperativa Agropecuaria La Amistad.

Los campesinos aseveraron que los bancos de forrajes, creados por los gobiernos provincial y nacional en diversos municipios y comisiones de impulso, representan una enorme ayuda para paliar la difícil situación. Aun cuando aclararon que si la critica situación se alarga, la demanda se aumentará.

Recomiendan “descargar” los campos

Productores jamás se imaginaron que este 2020 podría manifestarse tan seco. Varios concuerdan en que si hubieran sabido que iba a ser tan crítico, seguramente no hubieran puesto a las ovejas madres en servicio.

“La mayor parte de las ovejas monumentales, si no permanecen bien corporalmente, no tienen la posibilidad de parir o fallecen luego de realizarlo. Si esto que está pasando se hubiese sabido con anticipación, los campesinos no hubieran echado carneros. Hoy los animales permanecen mayormente delgados. Se debe ver como llegan al próximo invierno. Si no optimización va a haber mortandad” aseguró Mardones.

Frente a la sequía que azota el área, el más grande problema se registra en la producción de forraje. En este sentido, para reducir los efectos de la carencia de alimento, A partir de ciertos organismos vinculados al sector propone “descargar” los campos. “Ante este caso, si disminuimos la carga de animales en los campos, vamos a tener menor producción, empero de mejor calidad. Superiores y más corderos y chivitos para el año que viene” indicó el ingeniero agrónomo Andrés Gaetano, líder de la Agencia Empírico de INTA Jacobacci.

El profesional aconsejó a los campesinos vender capones adultos y ovejas antiguas. “Aquellos campos con animales adultos, se sugiere venderlos. Hay animales que hoy permanecen en buenas condiciones, sin embargo si se perpetúa este caso, en marzo el panorama será más difícil. Por esa razón además es recomendable, si esto persiste, no meter las ovejas en servicio el próximo año”.